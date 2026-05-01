Sauternes

Journée mondiale de l’abeille

Place de la Mairie Sauternes Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Venez passer un après-midi ludique et sucré pour la journée mondiale de l’abeille

Sucré vente de miel, pollen, bougies à la cire d’abeille, et beaucoup d’autres douceurs pour une pose sucrée, pour le dessert ou le goûter. Boissons, confiseries et gaufres.

Ludique Sensibilisation au mode apicole, atelier confection de bougies.

En partenariat avec la Maison du vigneron de Sauternes et O Temps des Abeilles. .

Place de la Mairie Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 31 35 35 sauternesmonvillage@gmail.com

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English : Journée mondiale de l’abeille

L’événement Journée mondiale de l’abeille Sauternes a été mis à jour le 2026-05-19 par La Gironde du Sud