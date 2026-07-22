Informations pratiques

Le Val-d’Esnoms

ARPL 2026 La représentation du corps dans l’art

La Cabane des Secrets Le Val-d’Esnoms Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Tout public

Proposée par La Conciergerie

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Le corps humain est dessiné, gravé, sculpté depuis la nuit des temps. Voyons ensemble, à partir des collections du musée numérique Micro-Folie, comment et pourquoi ces représentations ont évolué à travers les âges et les peuples.

Causerie ouverte à toutes et à tous novices, curieux-se-s, passionné-e-s.

Certains portraits vont vous surprendre !

Accueil café dès 9h30, causerie à 10h suivie d’un verre de l’amitié à 11h30. .

La Cabane des Secrets Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 La représentation du corps dans l’art Le Val-d’Esnoms a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne