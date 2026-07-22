ARPL 2026 La représentation du corps dans l’art Le Val-d’Esnoms
dimanche 4 octobre 2026 · Le Val-d'Esnoms
Informations pratiques
Le Val-d’Esnoms
ARPL 2026 La représentation du corps dans l’art
La Cabane des Secrets Le Val-d’Esnoms Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Tout public
Proposée par La Conciergerie
Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable
Le corps humain est dessiné, gravé, sculpté depuis la nuit des temps. Voyons ensemble, à partir des collections du musée numérique Micro-Folie, comment et pourquoi ces représentations ont évolué à travers les âges et les peuples.
Causerie ouverte à toutes et à tous novices, curieux-se-s, passionné-e-s.
Certains portraits vont vous surprendre !
Accueil café dès 9h30, causerie à 10h suivie d’un verre de l’amitié à 11h30. .
La Cabane des Secrets Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
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English :
L’événement ARPL 2026 La représentation du corps dans l’art Le Val-d’Esnoms a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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