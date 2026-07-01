Exposition : Le Val-d’Esnoms en 1900, Eglise, Le Val-d’Esnoms

Informations pratiques

Exposition : Le Val-d’Esnoms en 1900 18 – 20 septembre Eglise Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune, ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.

Exposition visible devant l’église de Chatoillenot.

Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Eglise 52190 Chatoillenot Le Val-d’Esnoms 52190 Chatoillenot Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}] Construite en 1807, l’église est complétée en 1841 par un massif occidental surmonté du clocher et une sacristie. Les bas-côtés sont démolis, permettant de donner à l’édifice un transept saillant et deux chapelles qui flanquent le clocher.

Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire