Arrachage des spartines anglaises Arès
Arrachage des spartines anglaises Arès samedi 13 juin 2026.
Arès
Arrachage des spartines anglaises
Place Jean Moulin Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:45:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Après un café offert par l’association, le groupe de bénévoles se rendra sur la zone de plage à traiter. Outils prêtés par l’association. Se munir de gants et bottes caoutchouc.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire à l’accueil place Jean Moulin.
Renseignements au 06 33 51 81 16.
Lieu place Jean Moulin, 33740 Arès .
Place Jean Moulin Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 81 16 apa33740@gmail.com
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English :
L’événement Arrachage des spartines anglaises Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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