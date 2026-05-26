Arès

Arrachage des spartines anglaises

Place Jean Moulin Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:45:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Après un café offert par l’association, le groupe de bénévoles se rendra sur la zone de plage à traiter. Outils prêtés par l’association. Se munir de gants et bottes caoutchouc.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire à l’accueil place Jean Moulin.

Renseignements au 06 33 51 81 16.

Lieu place Jean Moulin, 33740 Arès .

Place Jean Moulin Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 81 16 apa33740@gmail.com

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English :

L’événement Arrachage des spartines anglaises Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès