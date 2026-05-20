Noyers-sur-Cher

Arrachons l’Ambroisie sur l’ENS de la Petite Loire

Noyers-sur-Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Animation nature et chantier d’arrachage de l’Ambroisie

Connaissez-vous l’Ambroisie à feuilles d’armoise ? Savez-vous qu’elle a des impacts négatifs sur notre environnement, notre santé ou même nos activités ? Venez avec nous participer à la lutte !

Prévoir bonnes chaussures, vêtements peu fragiles, gants de jardinage et eau Enfant à partir de 7 ans

Traversée en bateau pour accéder au site Renseignements et inscription obligatoire au 02 54 81 68 07 ou sur www.maisondeloire41.fr

Chantier proposé par la Maison de la Loire de Loir-et-Cher, en partenariat avec le Groupe de travail espèces exotiques envahissantes du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la FREDON, dans le cadre de la Journée de lutte contre les Ambroisies. .

Noyers-sur-Cher 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

Nature activities and Ambrosia uprooting project

L’événement Arrachons l’Ambroisie sur l’ENS de la Petite Loire Noyers-sur-Cher a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Sud Val de Loire