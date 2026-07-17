Arrivée de La Tribu Nomade [JEP 2026], Château de Robersart, Wambrechies
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Robersart · Wambrechies
Informations pratiques
Arrivée de La Tribu Nomade [JEP 2026] 18 – 20 septembre Château de Robersart Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
La Tribu Nomade
Entre 2015 et 2021, François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu. Celle-ci a pris pour nom : la Tribu nomade.
Cette installation artistique met en scène des personnages voyageurs symbolisant l’exil, le déplacement, la rencontre avec l’autre, la découverte de nouvelles cultures et la coexistence pacifique entre les peuples. Porteurs d’espoir, de tolérance et de paix, ces nomades voyagent à travers le pays et invitent chacun à réfléchir à la richesse de la diversité humaine et aux liens qui unissent les individus au-delà des frontières.
Programme
Vendredi 18 septembre
19h · Arrivée et accueil de la Tribu au Port de plaisance
19h15 · Déambulation du Port au Château de Robersart
19h30 · Inauguration dans la Cour du Château
Déambulation tout au long du week-end dans le Parc de Robersart.
La Tribu sera ensuite visible dans la cour du Château jusqu’à la mi-octobre.
Action Culturelle
Les élèves de CM1 des écoles de Wambrechies sont invités à découvrir la Tribu lors d’une visite guidée, puis à participer à un atelier de modelage en argile afin de créer les descendants imaginaires de cette tribu.
Leurs créations demeureront à Wambrechies comme témoignage de leur rencontre avec l’œuvre et de leur réflexion sur l’accueil, le partage et le vivre-ensemble.
Château de Robersart Château de Robersart avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03.20.39.69.28 Réseau de bus ILEVIA de la MEL
François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu : la Tribu Nomade
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