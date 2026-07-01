Visite libre du musée du jouet ancien, Château de Robersart, Wambrechies

Informations pratiques

Visite libre du musée du jouet ancien 19 et 20 septembre Château de Robersart Nord

Demi-tarif : adulte 2€ (au lieu de 4€) et enfant+4ans 1€ (au lieu de 2€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé au Château de Robersart à Wambrechies depuis 1998, le musée met en scène une riche collection de 20.000 poupées et jouets anciens qui reprennent âme et vie dans des scénographies originales, en particulier dans la première salle consacrée à la guerre de 14-18. Le goût de la mise en scène, telle est notre empreinte qui s’attache à promener le visiteur du début du XIXème siècle aux années 1960, mariant le charme désuet et délicat des poupées en porcelaine à l’ambiance très sixties des premières Barbies, empruntant le trajet suivi par les trains électriques ou les voitures Citroën. Nombreux jeux flamands en utilisation libre.

Château de Robersart Château de Robersart avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France 03.20.39.69.28 Réseau de bus ILEVIA de la MEL

Installé au Château de Robersart à Wambrechies depuis 1998, le musée met en scène une riche collection de 20.000 poupées et jouets anciens qui reprennent âme et vie dans des scénographies originales,…

©Musée de la Poupée et du Jouet Ancien de Wambrechies