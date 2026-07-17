Arrivée de La Tribu Nomade [JEP 2026] Wambrechies

Informations pratiques

Wambrechies

Arrivée de La Tribu Nomade [JEP 2026]

Château de Robersart avenue de Robersart Wambrechies Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

### La Tribu Nomade

Entre 2015 et 2021, François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu. Celle-ci a pris pour nom la Tribu nomade.

Cette installation artistique met en scène des personnages voyageurs symbolisant l’exil, le déplacement, la rencontre avec l’autre, la découverte de nouvelles cultures et la coexistence pacifique entre les peuples. Porteurs d’espoir, de tolérance et de paix, ces nomades voyagent à travers le pays et invitent chacun à réfléchir à la richesse de la diversité humaine et aux liens qui unissent les individus au-delà des frontières.

### Programme

**Vendredi 18 septembre**

19h · Arrivée et accueil de la Tribu au Port de plaisance

19h15 · Déambulation du Port au Château de Robersart

19h30 · Inauguration dans la Cour du Château

**Déambulation tout au long du week-end dans le Parc de Robersart.**

**La Tribu sera ensuite visible dans la cour du Château jusqu’à la mi-octobre.**

### Action Culturelle

Les élèves de CM1 des écoles de Wambrechies sont invités à découvrir la Tribu lors d’une visite guidée, puis à participer à un atelier de modelage en argile afin de créer les descendants imaginaires de cette tribu.

Leurs créations demeureront à Wambrechies comme témoignage de leur rencontre avec l’œuvre et de leur réflexion sur l’accueil, le partage et le vivre-ensemble.

### La Tribu Nomade

Entre 2015 et 2021, François Dewisme a modelé des personnages remplis d’humanité. Tournés, assemblés, décorés, ils sont tous différents et pourtant tout à fait identifiables comme faisant partie d’une tribu. Celle-ci a pris pour nom la Tribu nomade.

Cette installation artistique met en scène des personnages voyageurs symbolisant l’exil, le déplacement, la rencontre avec l’autre, la découverte de nouvelles cultures et la coexistence pacifique entre les peuples. Porteurs d’espoir, de tolérance et de paix, ces nomades voyagent à travers le pays et invitent chacun à réfléchir à la richesse de la diversité humaine et aux liens qui unissent les individus au-delà des frontières.

### Programme

**Vendredi 18 septembre**

19h · Arrivée et accueil de la Tribu au Port de plaisance

19h15 · Déambulation du Port au Château de Robersart

19h30 · Inauguration dans la Cour du Château

**Déambulation tout au long du week-end dans le Parc de Robersart.**

**La Tribu sera ensuite visible dans la cour du Château jusqu’à la mi-octobre.**

### Action Culturelle

Les élèves de CM1 des écoles de Wambrechies sont invités à découvrir la Tribu lors d’une visite guidée, puis à participer à un atelier de modelage en argile afin de créer les descendants imaginaires de cette tribu.

Leurs créations demeureront à Wambrechies comme témoignage de leur rencontre avec l’œuvre et de leur réflexion sur l’accueil, le partage et le vivre-ensemble. .

Château de Robersart avenue de Robersart Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France +33 3 20 39 69 28 contact@musee-du-jouet-ancien.com

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English :

### The Nomadic Tribe

Between 2015 and 2021, François Dewisme sculpted figures brimming with humanity. Carved, assembled, and decorated, they are all different and yet clearly recognizable as part of a tribe. This tribe has taken the name: The Nomadic Tribe.

This art installation features traveling figures symbolizing exile, displacement, encounters with others, the discovery of new cultures, and peaceful coexistence among peoples. As bearers of hope, tolerance, and peace, these nomads travel across the country and invite everyone to reflectto the richness of human diversity and the bonds that unite people across borders.

### Program

**Friday, September 18**

7:00 p.m. %B7 Arrival and welcome of the Tribe at the Marina

7:15 p.m. %B7 Procession from the Marina to Robersart Castle

7:30 p.m. %B7 Opening ceremony in the castle courtyard

**The installation will be on display throughout the weekend in Robersart Park.**

**The “Tribu” will then remain on display in the castle courtyard until mid-October.**

### Cultural Activity

Fourth-grade students from Wambrechies schools are invited to discover “La Tribu” during a guided tour, followed by a clay modeling workshop to create the imaginary descendants of this tribe.

Their creations will remain in Wambrechies as a testament to their encounter with the artwork and their reflections on hospitality, sharing, and living together.

L’événement Arrivée de La Tribu Nomade [JEP 2026] Wambrechies a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme