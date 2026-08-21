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AGENDA · Belz

Arrivée du Père Noël à Saint Cado et feu d’artifice Belz

samedi 19 décembre 2026 · Belz

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Saint-Cado
Ville
56550 Belz
Département
Morbihan
Tarif

Belz

Arrivée du Père Noël à Saint Cado et feu d’artifice

Saint-Cado Belz Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 17:30:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Le Père Noël arrivera ce samedi à la tombée de la nuit. Au programme pour célébrer son arrivée animations, feu d’artifice, boissons chaudes, friandises et vente de bonnets !   .

Saint-Cado Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 6 80 25 17 02 

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English :

L’événement Arrivée du Père Noël à Saint Cado et feu d’artifice Belz a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT 56