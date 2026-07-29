Arrivée du Trophée Teink 32° édition Quai Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Arrivée du Trophée Teink 32° édition

Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:15:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Trophée Teink est une course à la rame qui rallie Castro Urdiales à Saint-Jean-de-Luz.

L’arrivée se fait dans le port de Saint-Jean-de-Luz, vers 10h15, la remise des prix est à 19h30.

Une buvette est installée sur le port pour l’arrivée et un repas est proposé. .

Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ur-ikara.com

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English : Arrivée du Trophée Teink 32° édition

L’événement Arrivée du Trophée Teink 32° édition Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque