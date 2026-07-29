Arrivée du Trophée Teink 32° édition Quai Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz
samedi 1 août 2026 · Quai Maréchal Leclerc · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Arrivée du Trophée Teink 32° édition
Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:15:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Trophée Teink est une course à la rame qui rallie Castro Urdiales à Saint-Jean-de-Luz.
L’arrivée se fait dans le port de Saint-Jean-de-Luz, vers 10h15, la remise des prix est à 19h30.
Une buvette est installée sur le port pour l’arrivée et un repas est proposé. .
Quai Maréchal Leclerc Port de pêche Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ur-ikara.com
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English : Arrivée du Trophée Teink 32° édition
L’événement Arrivée du Trophée Teink 32° édition Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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