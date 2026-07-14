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Stages de comédies musicales Salle Ur mendi Saint-Jean-de-Luz

jeudi 30 juillet 2026 · Salle Ur mendi · Saint-Jean-de-Luz

Stages de comédies musicales Salle Ur mendi Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Ur mendi
Adresse
220 Chemin d'Irachabal
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Stages de comédies musicales

Salle Ur mendi 220 Chemin d’Irachabal Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Vaiana pour les 9-12ans   .

Salle Ur mendi 220 Chemin d’Irachabal Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 03 77 07  jokantuz@gmail.com

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English : Stages de comédies musicales

L’événement Stages de comédies musicales Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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