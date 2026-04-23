Saint-Jean-de-Luz

Bal du 14 juillet avec The Soulsters Place Foch

Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de cette journée festive et musicale, concert à partir de 21h sur la Place Foch avec le groupe The Soulsters, un groupe de Soul & Néo-Soul, Rhythm and Blues et Funk qui réinterprète un Best Of de hits intemporels.

Avec onze musiciens de tous les âges et trois jeunes chanteurs talentueux, ils incarnent un véritable esprit intergénérationnel. Des harmonies vocales riches, parfaitement bilingues, anglais/français, et une section de cuivres à quatre musiciens font de chaque prestation un moment où la pulse rythmique, le groove et les riffs se conjuguent pour un show musical tonique Rythme & Soul .

Début du concert à 21h, pause à 22h45 pour vous permettre d’assister au feu d’artifice sur la Place. Et reprise du concert après le feu à partir de 23h15. .

Place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal du 14 juillet avec The Soulsters Place Foch

L’événement Bal du 14 juillet avec The Soulsters Place Foch Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque