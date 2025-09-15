Concert de clôture Music on Broadway Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz

Concert de clôture Music on Broadway Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz jeudi 11 juin 2026.

Concert de clôture Music on Broadway

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Direction: Benjamin Lévy

Texte présentation Les compositeurs américains ont la science du bonheur ! Témoins d’une époque où les États-Unis jouissaient d’un pouvoir d’attraction et de fascination sans pareil, les musiciens de Broadway ont su exprimer en musique un optimisme, une joie et un entrain uniques. De George Gershwin à Leonard Bernstein, de Rogers & Hammerstein à Leroy-Anderson, laissez-vous transporter au-delà l’océan (Outre-Atlantique) par ces énergiques rythmes dansants et ces éclatantes couleurs. .

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

English : Concert de clôture Music on Broadway

German : Concert de clôture Music on Broadway

Italiano :

Espanol : Concert de clôture Music on Broadway

L’événement Concert de clôture Music on Broadway Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Pays Basque