Concert de clôture Music on Broadway Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz

Concert de clôture Music on Broadway
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
2026-06-11
Direction: Benjamin Lévy
Texte présentation Les compositeurs américains ont la science du bonheur ! Témoins d’une époque où les États-Unis jouissaient d’un pouvoir d’attraction et de fascination sans pareil, les musiciens de Broadway ont su exprimer en musique un optimisme, une joie et un entrain uniques. De George Gershwin à Leonard Bernstein, de Rogers & Hammerstein à Leroy-Anderson, laissez-vous transporter au-delà l’océan (Outre-Atlantique) par ces énergiques rythmes dansants et ces éclatantes couleurs. .
