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Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz

Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz

Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Jai Alai

Adresse : 18 Avenue André Ithurralde

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Cesta Punta Summer league series 2026

Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Garcia Clément- Ibarluzea Ion/Gonzalez Bixente-Laborde Théo
Tournoi qualificatif pour la Summer League.
Gratuit, pas de réservation
Ouverture des portes à 17h45   .

Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Cesta Punta Summer league series 2026

L’événement Cesta Punta Summer league series 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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