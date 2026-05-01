Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Cesta Punta Summer league series 2026

Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Garcia Clément- Ibarluzea Ion/Gonzalez Bixente-Laborde Théo

Tournoi qualificatif pour la Summer League.

Gratuit, pas de réservation

Ouverture des portes à 17h45 .

Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Cesta Punta Summer league series 2026

L’événement Cesta Punta Summer league series 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque