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Spectacle de danse et de théâtre Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse et de théâtre Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse et de théâtre Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Tanka centre culturel

Adresse : 12 Rue Duconte

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse et de théâtre

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Spectacle de théâtre et danse du collège Ramiro Arrué et du lycée Ravel   .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87 

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English :

L’événement Spectacle de danse et de théâtre Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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