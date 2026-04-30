Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz
Cesta Punta Summer league series 2026 Jai Alai Saint-Jean-de-Luz mercredi 10 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Cesta Punta Summer league series 2026
Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 20:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Urrutia Thomas-Caparrus Paul/Garcia Clément-Iturralde Aize
Tournoi qualificatif pour la Summer League.
Gratuit, pas de réservation
Ouverture des portes à 17h45 .
Jai Alai 18 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Cesta Punta Summer league series 2026
L’événement Cesta Punta Summer league series 2026 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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