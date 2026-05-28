Atelier couture Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz
Atelier couture Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz mardi 9 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Atelier couture
Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 09:30:00
fin : 2026-06-09 12:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Deux ateliers couture culotte de règle sont organisés dans le cadre de l’exposition Re-Mode. Ils sont gratuits, sur réservation et tout est fourni (machines à coudre, tissus et mercerie). Il faut juste ramener sa culotte.
Ouverts à toutes, y compris aux débutantes.
L’association Recycle Arte, active sur le Sud de l’agglomération Pays Basque, propose différentes alternatives à nos modes de consommations et mène un projet textile pour permettre aux femmes de customiser leurs culottes pour les transformer en culottes de règle. .
Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 98 06 coordination@recyclarte.org
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English :
L’événement Atelier couture Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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