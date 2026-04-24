Spectacle de l’association Aheztarrak Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de l’association Aheztarrak

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 20:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Spectacle de l’association Aheztarrak .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English :

L’événement Spectacle de l’association Aheztarrak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque