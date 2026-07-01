Arsilda, Reine du Ponto Eyzahut
dimanche 19 juillet 2026 · Eyzahut
Informations pratiques
Eyzahut
Arsilda, Reine du Ponto
Place de l’église Eyzahut Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
chômeurs / 6-13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:00:00
fin : 2026-07-19 21:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Mirandolina et Cie se balade avec ses tréteaux pour vous faire découvrir ou redécouvrir des oeuvres connues du grand public grâce à la Commedia dell’Arte ! Les spectacles sont ouverts aux grands et aux petits chant, danse, masque et comédie assurée!
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Place de l’église Eyzahut 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
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English :
Mirandolina et Cie takes its trestles on the road to help you discover or rediscover well-known works using Commedia dell’Arte! Shows are open to young and old alike: singing, dancing, masks and guaranteed comedy!
L’événement Arsilda, Reine du Ponto Eyzahut a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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