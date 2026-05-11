Dinan

Arsonora Festival de musique ancienne

Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-16

À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.

Programmation, horaires et tarifs à venir .

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Arsonora Festival de musique ancienne Dinan a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme