Arsonora Maison des association Dinan

PRÉSENTATION DU FESTIVAL

À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.

INVICTAE

L’ensemble Irini, propose un programme 100 % féminin autour des miracles de la Vierge. Six chanteuses font dialoguer près de six siècles de musiques sacrées, des chants du Llibre Vermell de Montserrat aux répertoires byzantins et chypriotes, dans une création mise en scène par la chorégraphe Faustine Aziyadé mêlant voix, corps et geste.

Informations pratiques

Vendredi 16 octobre – 20h

Chapelle des Cordeliers

Ensemble Irini – direction Lila Hajosi

Visite musicale du Château du Guildo

Une visite immersive pour redécouvrir le Château du Guildo à travers son univers sonore. Guidé par la musicienne Éva Fogelgesang (harpe médiévale, chant, vièle, violon), le public explore le site ponctué de pauses musicales. Deux parcours complémentaires sont proposés : familial ou destiné aux passionnés d’histoire.

Informations pratiques

Dimanche 18 octobre – 15h30

Château du Guildo

Eva Fogelgesang, harpes médiévale et celtique

Goûter sur place.

Sur l’aimable recommandation de Myrdhin, directeur artistique des Rencontres Internationales de Harpes Celtiques.

Le Grand Bal d’Arsonora

L’ensemble Into the Winds invite petits et grands à un grand bal Renaissance festif et participatif. Après un atelier d’initiation, le public est convié à danser au son des instruments anciens, dans un moment convivial ouvert à tous, débutants comme initiés.

Informations pratiques

Dimanche 25 octobre

14h – Atelier d’initiation aux danses médiévales et renaissantes

18h – Grand Bal

Salle des fêtes de Lanvallay

Into The Winds – direction Adrien Reboisson

Location de costumes (adulte – enfant) et buvette sur place.

Échos médiévaux – Le Moyen Âge rêvé de Ravel et Debussy

Dans ce récital dédié aux échos du Moyen Âge dans la musique des XIXᵉ et XXᵉ siècles, de Debussy à Ravel, en passant par Berlioz et Britten, le baryton Marc Mauillon et la pianiste Anne Le Bozec explorent les résonances entre poésie ancienne et création musicale moderne.

Informations pratiques

Vendredi 30 octobre – 20h30

Théâtre des Jacobins

Marc Mauillon, chant

Anne le Bozec, piano