Arsonora Maison des association Dinan
Arsonora Maison des association Dinan vendredi 16 octobre 2026.
PRÉSENTATION DU FESTIVAL
À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.
INVICTAE
L’ensemble Irini, propose un programme 100 % féminin autour des miracles de la Vierge. Six chanteuses font dialoguer près de six siècles de musiques sacrées, des chants du Llibre Vermell de Montserrat aux répertoires byzantins et chypriotes, dans une création mise en scène par la chorégraphe Faustine Aziyadé mêlant voix, corps et geste.
Informations pratiques
Vendredi 16 octobre – 20h
Chapelle des Cordeliers
Ensemble Irini – direction Lila Hajosi
Visite musicale du Château du Guildo
Une visite immersive pour redécouvrir le Château du Guildo à travers son univers sonore. Guidé par la musicienne Éva Fogelgesang (harpe médiévale, chant, vièle, violon), le public explore le site ponctué de pauses musicales. Deux parcours complémentaires sont proposés : familial ou destiné aux passionnés d’histoire.
Informations pratiques
Dimanche 18 octobre – 15h30
Château du Guildo
Eva Fogelgesang, harpes médiévale et celtique
Goûter sur place.
Sur l’aimable recommandation de Myrdhin, directeur artistique des Rencontres Internationales de Harpes Celtiques.
Le Grand Bal d’Arsonora
L’ensemble Into the Winds invite petits et grands à un grand bal Renaissance festif et participatif. Après un atelier d’initiation, le public est convié à danser au son des instruments anciens, dans un moment convivial ouvert à tous, débutants comme initiés.
Informations pratiques
Dimanche 25 octobre
14h – Atelier d’initiation aux danses médiévales et renaissantes
18h – Grand Bal
Salle des fêtes de Lanvallay
Into The Winds – direction Adrien Reboisson
Location de costumes (adulte – enfant) et buvette sur place.
Échos médiévaux – Le Moyen Âge rêvé de Ravel et Debussy
Dans ce récital dédié aux échos du Moyen Âge dans la musique des XIXᵉ et XXᵉ siècles, de Debussy à Ravel, en passant par Berlioz et Britten, le baryton Marc Mauillon et la pianiste Anne Le Bozec explorent les résonances entre poésie ancienne et création musicale moderne.
Informations pratiques
Vendredi 30 octobre – 20h30
Théâtre des Jacobins
Marc Mauillon, chant
Anne le Bozec, piano
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