Spectacle Sirènes Théâtre des Jacobins Dinan
Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28 21:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Compagnie 52 Hertz
Divinité marine, femme-oiseau, femme-poisson, chantante ou charmante…
Mais qu’en est-il vraiment des sirènes ? Plongez dans un véritable vivarium scénique
pour vivre des expériences poétiques-scientifiques-plastiques.
Avec l’audace particulièrement cocasse et incongrue d’incarner toutes les sirènes
possibles ! Spectacle unique en son genre, magique, étrange, clownesque,
chorégraphique, imagée. Sirènes est un bon coup de queue aux fantasmes de nos imaginaires.
Écriture, mise en scène et jeu Hélène Bertrand, Margaux Desailly, Blanche Ripoche
Scénographie et costumes Heidi Folliet, Léa Gadbois-Lamer
Construction du décor Cédric Marchand
Lumière Alice Gill-Kahn
Son Sarah Munro
Collaboration artistique Edwin Halter
Production et diffusion Marion Le Guerroué
Administration de production Héloïse Vignals
Presse Nadia Ahmane
Dès 15 ans
Attention, spectacle comportant de la nudité.
Billetterie
– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou
à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)
– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.
– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .
Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27
L’événement Spectacle Sirènes Dinan a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme