Spectacle Sirènes Théâtre des Jacobins Dinan

Spectacle Sirènes Théâtre des Jacobins Dinan jeudi 28 mai 2026.

Spectacle Sirènes

Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Spectacle Sirènes

Compagnie 52 Hertz

Divinité marine, femme-oiseau, femme-poisson, chantante ou charmante…

Mais qu’en est-il vraiment des sirènes ? Plongez dans un véritable vivarium scénique

pour vivre des expériences poétiques-scientifiques-plastiques.

Avec l’audace particulièrement cocasse et incongrue d’incarner toutes les sirènes

possibles ! Spectacle unique en son genre, magique, étrange, clownesque,

chorégraphique, imagée. Sirènes est un bon coup de queue aux fantasmes de nos imaginaires.

Écriture, mise en scène et jeu Hélène Bertrand, Margaux Desailly, Blanche Ripoche

Scénographie et costumes Heidi Folliet, Léa Gadbois-Lamer

Construction du décor Cédric Marchand

Lumière Alice Gill-Kahn

Son Sarah Munro

Collaboration artistique Edwin Halter

Production et diffusion Marion Le Guerroué

Administration de production Héloïse Vignals

Presse Nadia Ahmane

Dès 15 ans

Attention, spectacle comportant de la nudité.

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre des Jacobins 2 Rue Sainte-Claire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Sirènes Dinan a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme