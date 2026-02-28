Séance de yoga sur le toit-terrasse du château de Dinan Dinan

Séance de yoga sur le toit-terrasse du château de Dinan

Château de Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:15:00

fin : 2026-05-25 10:15:00

Date(s) :

2026-05-25

Prenez une grande inspiration, détendez-vous, ouvrez vos horizons… Avant l’ouverture du château au public, venez pratiquer le yoga avec Marek Fest et saluez le soleil depuis le

toit du château. Le cadre idéal pour retrouver l’équilibre physique et mental. Que vous soyez débutant ou confirmé, la séance s’adaptera à vos besoins en renforçant votre corps et nourrissant votre esprit.

Les participants pourront, après la séance, visiter le château.

Les tapis sont fournis, mais vous pouvez amener le vôtre.

Venir avec un tenue confortable et une petite couverture pour vous couvrir pendant les temps de relaxation.

Attention, il y a de nombreuses marches pour accéder au toit.

Repli à l’intérieur en cas de pluie.

A partir de 15 ans, tous niveaux.

Réservation à partir du 8 avril dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo, Sables-d’Or-les-Pins, ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .

Château de Dinan Dinan 22100 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

