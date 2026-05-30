Art dramatique
Art dramatique mercredi 17 juin 2026.
Restitution des Ateliers DECOUVERTE dirigés par Catherine Salvini.
Atelier découverte 1 : Grandir d’Emmanuel Darley (18h00)
Atelier découverte 2 : Le goût du sel de Stéphane Bientz (19h15)
Restitution des Ateliers DECOUVERTE dirigés par Catherine Salvini
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h15 à 20h15
Le mercredi 17 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:15:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T18:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-17T19:15:00+02:00_2026-06-17T20:15:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467