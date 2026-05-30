Art dramatique

Restitution des Ateliers DECOUVERTE dirigés par Catherine Salvini.

Atelier découverte 1 : Grandir d’Emmanuel Darley (18h00)

Atelier découverte 2 : Le goût du sel de Stéphane Bientz (19h15)

Restitution des Ateliers DECOUVERTE dirigés par Catherine Salvini

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h15 à 20h15

Le mercredi 17 juin 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:15:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T18:00:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-17T19:15:00+02:00_2026-06-17T20:15:00+02:00



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