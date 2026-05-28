Art dramatique : Représentation de l’Atelier intergénérationnel
Art dramatique : Représentation de l’Atelier intergénérationnel jeudi 4 juin 2026.
Tristesses raconte, en mode thriller politique, le retour d’une cheffe populiste sur une île nordique où sa mère s’est suicidée dans des circonstances étranges.
L’histoire mêle enquête, tensions familiales et réflexion sur la manière dont la tristesse collective peut devenir un outil de manipulation politique… mais aussi une force d’action.
Par l’atelier theatre intergenerationnel du CMA11 dirigé par Catherine Salvini
Masques et accessoires : Dylane Guyomarc’h
Représentation de l’Atelier intergénérationnel : Tristesses d’Anne-Cécile Vandalem
Le jeudi 04 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577446274467