Art dramatique : Représentation de l’Atelier intergénérationnel

Tristesses raconte, en mode thriller politique, le retour d’une cheffe populiste sur une île nordique où sa mère s’est suicidée dans des circonstances étranges.

L’histoire mêle enquête, tensions familiales et réflexion sur la manière dont la tristesse collective peut devenir un outil de manipulation politique… mais aussi une force d’action.

Par l’atelier theatre intergenerationnel du CMA11 dirigé par Catherine Salvini

Masques et accessoires : Dylane Guyomarc’h

Représentation de l’Atelier intergénérationnel : Tristesses d’Anne-Cécile Vandalem

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00



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