Informations pratiques

Les Grangettes

Art en Chapelles Denis Roueche

église de la Nativité de St-Jean-Baptiste Les Grangettes Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22

Art en chapelles ou quand les artistes contemporains dialoguent avec les sites religieux du Haut Doubs forestier.

Denis Roueche procède par rêverie et fantaisie. Il regarde les choses pour ce qu’elles ne sont pas et ce qu’elles pourraient être … et met en œuvre son inventivité. Il comprend vite comment tirer parti du moindre objet et de sa forme, tout en détournant sa fonction ou en y renonçant entièrement. Il y a là un vrai plaisir d’adulte qui cherche à conserver un rapport récréatif et stimulant avec le monde qui l’entoure. L’artiste n’opère pas avec une spontanéité naïve, mais bien en connaissance de cause. L’imaginaire qu’il déploie dans son travail artistique, provient des souvenirs et visions d’aventures qui ont nourri son enfance et sont utilisés consciemment . S’il joue avec la perception du public poussé à identifier des motifs familiers dans des objets qui les imitent en leur prêtant leurs caractéristiques, il s’agit bien d’images intentionnelles et non de paréidolies visuelles. Ces déplacements, ces réusages et ces jeux d’échelle ne manquent jamais de provoquer une étincelle d’amusement dans l’œil de celle ou celui qui les observe. .

église de la Nativité de St-Jean-Baptiste Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 35 91 artenchapelles@gmail.com

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English : Art en Chapelles Denis Roueche

L’événement Art en Chapelles Denis Roueche Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS