Art en Chapelles Marianne VILLIÈRE Touillon-et-Loutelet
mercredi 15 juillet 2026 · Touillon-et-Loutelet
Informations pratiques
Touillon-et-Loutelet
Art en Chapelles Marianne VILLIÈRE
Maison communale Touillon-et-Loutelet Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-21
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Quand l’Art contemporain dialogue avec les sites religieux du Haut-Doubs.
Née en 1989 à Nancy, France. Vit et travaille actuellement en France. Après un Master à l’ENSAD de Nancy, elle est diplômée du Master CCC théorie critique à la HEAD de Genève ; obtient le prix Gianni Motti (2014) et le prix Edward Steichen (2024). Dans l’espace commun, sa démarche cherche des points de bascule de manière à inverser des rapports de forces ; rendre perceptibles les marges / la biodiversité. Cela l’engage dans des compositions de situations contextuelles et éphémères. Discrètes mais complices, ses interventions proposent une lecture à double tranchant. Au premier abord, le geste semble drôle, léger voire superficiel, pour ensuite nous faire face. .
Maison communale Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English : Art en Chapelles Marianne VILLIÈRE
L’événement Art en Chapelles Marianne VILLIÈRE Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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