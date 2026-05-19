Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet
Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet samedi 25 juillet 2026.
Touillon-et-Loutelet
Concours de pétanque
City Stade Touillon-et-Loutelet Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Tournoi de pétanque pour les habitants du village de Touillon-Loutelet (16 doublettes)
Dès 12h, BBQ à dispo (apéro offert)
Dès 14h, début du tournoi .
City Stade Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 72 93 comitedesfetestouillonloutelet@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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