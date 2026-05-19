Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet

Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet samedi 25 juillet 2026.

Adresse : City Stade

Ville : 25370 Touillon-et-Loutelet

Département : Doubs

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Touillon-et-Loutelet

Concours de pétanque

City Stade Touillon-et-Loutelet Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Tournoi de pétanque pour les habitants du village de Touillon-Loutelet (16 doublettes)
Dès 12h, BBQ à dispo (apéro offert)
Dès 14h, début du tournoi   .

City Stade Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 38 72 93  comitedesfetestouillonloutelet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Touillon-et-Loutelet a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Touillon-et-Loutelet (Doubs)