Art et bricolage au naturel, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Art et bricolage au naturel Jeudi 22 octobre, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

L’automne nous offre de multiples éléments, prétexte à de nombreuses activités ludiques et artistiques. Serez-vous de la partie pour une balade créative et vivifiante ? Dès 8 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

L’automne nous offre de multiples éléments, prétexte à de nombreuses activités ludiques et artistiques. Serez-vous de la partie pour une balade créative et vivifiante ? Dès 8 ans. atelier création

Béatrice gillot