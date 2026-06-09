Marché de la Carneille Place de la halle Athis-Val de Rouvre dimanche 2 août 2026.

Athis-Val de Rouvre

Marché de la Carneille

Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le charmant village de La Carneille renoue avec le passé et retrouve son marché qui avait disparu dans les années 50 ! Il n’y aura sans doute plus de marchands de beurre ou d’œufs installés sous la halle au beurre, mais chaque premier dimanche du mois de mars à décembre, vous aurez le plaisir d’ y rencontrer artisans et producteurs locaux !

Restauration sur place

Jam session à 12 h

Au programme, papotage, joie et bonne humeur. .

Place de la halle La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 10 29

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English : Marché de la Carneille

L’événement Marché de la Carneille Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo