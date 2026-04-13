Un trésor dans la Rouvre, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre
Un trésor dans la Rouvre, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre lundi 3 août 2026.
Un trésor dans la Rouvre Lundi 3 août, 14h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne
Gratuit. Dès 6 ans. Bottes recommandées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T14:30:00+02:00 – 2026-08-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-03T14:30:00+02:00 – 2026-08-03T16:30:00+02:00
La Rouvre abrite une biodiversité remarquable : larves, poissons et autres espèces connues, mais aussi des hôtes plus emblématiques comme la Loutre d’Europe et… la Mulette perlière !
Lors d’un temps de pêche puis en salle, partez à la découverte de ces richesses.
Dès 6 ans.
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]
La Rouvre abrite une biodiversité remarquable : larves, poissons et autres espèces connues, mais aussi des hôtes plus emblématiques comme la Loutre d’Europe et… la Mulette perlière ! mulette perle
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