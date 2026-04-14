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Soirée Aeolus, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Soirée Aeolus, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Rue Guy Velay, Athis-de-l'Orne

Ville : 61430 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription de préférence

Soirée Aeolus Vendredi 12 juin, 20h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Animé par Guy Labruyère, ingénieur principal sur la mission AEOLUS, satellite lancé en 2018 depuis Kourou en Guyane, par l’Agence Spatiale Européenne, pour mesurer la vitesse de vents

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