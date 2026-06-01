Fête de la Musique, Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine, Athis-Val-de-Rouvre
Fête de la Musique, Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine, Athis-Val-de-Rouvre mardi 9 juin 2026.
Fête de la Musique Mardi 9 juin, 17h00 Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine Orne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-09T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00
Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine Rue de la Suisse Normande Ségrie-Fontaine 61100 Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@alvr61.org »}]
rdv festif du mois de juin tant attendu! Représentations publiques des « élèves » des Activités de Loisirs Tout Public puis scène ouverte pour les artistes amateurs.
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