Fête de la Musique, Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine, Athis-Val-de-Rouvre

Fête de la Musique Mardi 9 juin, 17h00 Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine Orne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-09T17:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00

Salle des Fêtes de Ségrie-Fontaine Rue de la Suisse Normande Ségrie-Fontaine 61100 Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@alvr61.org »}]

rdv festif du mois de juin tant attendu! Représentations publiques des « élèves » des Activités de Loisirs Tout Public puis scène ouverte pour les artistes amateurs.