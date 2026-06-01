RDV aux jardins – La vue et l’imaginaire au jardin Intérieur à ciel ouvert à Athis de l’Orne, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre
RDV aux jardins – La vue et l’imaginaire au jardin Intérieur à ciel ouvert à Athis de l’Orne, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre samedi 6 juin 2026.
RDV aux jardins – La vue et l’imaginaire au jardin Intérieur à ciel ouvert à Athis de l’Orne 6 et 7 juin Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Orne
entrée :7€ – gratuits moins de 18 ans et personnes malvoyantes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 6 chemin du Lavoir, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 65 70 38 »}]
Thématique : la vue. Visite guidée le samedi et le dimanche à 15h. Les visiteurs seront aussi invités à fermer les yeux, ressentir et imaginer. Les personnes malvoyantes pourront être accompagnées.
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