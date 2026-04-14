Visite libre du jardin, Jardin intérieur à ciel ouvert, Athis-Val de Rouvre

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin intérieur à ciel ouvert Orne

7€, gratuit (<18 ans et personnes malvoyantes). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 - 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découverte du jardin.

Jardin intérieur à ciel ouvert 6 Chemin du Lavoir, 61430 Athis-Val de Rouvre, France Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie 0233657038 http://www.jardin-interieuracielouvert.com Ouvert au public depuis 2011, ce jardin contemporain a été créé à partir de mars 2000 par Dominique et Benoît Delomez, artistes plasticiens. Il est géré dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Poétique, intimiste ou ludique, le sauvage apprivoisé et la luxuriance côtoient la radicalité sur un site entièrement remodelé, composé de talus, de bassins et de rochers. L’eau y est très présente : bassins sauvages, fontaines, cours d’eau animent ce jardin, donnant une atmosphère apaisante, invitant au rêve, à la flânerie, à la découverte d’espaces insolites. Plus de 1200 variétés de plantes sont actuellement présentes, composées de vivaces, de graminées et d’arbustes ; des espèces régionales y sont répertoriées ainsi qu’une collection de 136 taxons de fougères. Dans des tonalités de rouge et d’oranger, le potager, magnifié par des miroirs, accueille fruitiers, légumes, plantes aromatiques et médicinales. Au détour d’un sentier, en résonance au jardin, des œuvres contemporaines surprennent le visiteur. parking obligatoire à 200m, rue du Pont- Cel près du college

Découverte du jardin.

©Benoît Delomez