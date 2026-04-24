Atelier « Musique en jeu(x) », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier « Musique en jeu(x) » Mercredi 20 mai, 15h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

À travers des jeux collectifs, le kit invite à expérimenter et à découvrir de la création sonore. Animé par Delphine, bénévole. Matériel ODIA prêté par la MDO. Sans connaissance musicale préalable.