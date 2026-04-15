VISITE DU JARDIN EN SOUTIEN AU NEURODON, Jardin intérieur à ciel ouvert, 6 Chem. du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre, Athis-Val-de-Rouvre

VISITE DU JARDIN EN SOUTIEN AU NEURODON 9 et 10 mai Jardin intérieur à ciel ouvert, 6 Chem. du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Orne

11H – 19H. 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans (2 € reversés pour la recherche contre les maladies du cerveau).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Jardin intérieur à ciel ouvert, 6 Chem. du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Chemin du Lavoir, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.google.fr/maps/place/6+Chemin+du+Lavoir »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 65 70 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@delomez.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.jardin-interieuracielouvert.com/ »}]

Visite du jardin en soutien au neurodon.