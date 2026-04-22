L’heure du conte – à partir de 3 ans, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre
L’heure du conte – à partir de 3 ans, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 13 mai 2026.
L’heure du conte – à partir de 3 ans Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00
Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants.
À voir aussi à Athis-Val de Rouvre (Orne)
- Représentation des Artistes de la Paix, Salle des Terriers, Athis-Val-de-Rouvre 22 avril 2026
- Sortie Que de vie dans l’eau ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre 23 avril 2026
- Atelier arts plastiques en duo sur le thème des méduses avec Kim Goubert, illustratrice., Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre 24 avril 2026
- Embarquement pour le SEL 61, système d’échange local de biens et de services, Ferme de la Suée, Athis-Val-de-Rouvre 25 avril 2026
- CERCLE LES CHANTS DU COEUR, Comlow – voyages sonores, Athis-Val-de-Rouvre 26 avril 2026