L’heure du conte – à partir de 3 ans, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

L’heure du conte – à partir de 3 ans Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants.