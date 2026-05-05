Jardin Intérieur à Ciel Ouvert – participation à la 23è édition du Neurodon – en partenariat avec le Comité de Parcs et Jardins de France, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert – participation à la 23è édition du Neurodon – en partenariat avec le Comité de Parcs et Jardins de France, Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Athis-Val-de-Rouvre samedi 9 mai 2026.
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert – participation à la 23è édition du Neurodon – en partenariat avec le Comité de Parcs et Jardins de France 9 et 10 mai Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Orne
Entrée : 7€ dont 2€ reversés sur chaque entrée à la FRC. Gratuits moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00
Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 6 chemin du Lavoir, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233657038 »}]
visite libre du Jardin Intérieur à Ciel Ouvert – Soutenez avec nous la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau. Samedi 9 et Dimanche 10 mai – A l’entrée, une boîte à dons pour la FRC –
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