ATELIER FAMILLES LES SONS DE LA FORET, Comlow – voyages sonores, Athis-Val-de-Rouvre
ATELIER FAMILLES LES SONS DE LA FORET, Comlow – voyages sonores, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 20 mai 2026.
ATELIER FAMILLES LES SONS DE LA FORET Mercredi 20 mai, 09h00 Comlow – voyages sonores Orne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T09:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Comlow – voyages sonores 6, Le Val fermé, 61100 Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 26 98 59 »}, {« type »: « email », « value »: « segolene@comlow.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.comlow.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://maps.app.goo.gl/2XLjgqYkX87QNcdG8 »}]
Fabrication d’instruments de musique dans la médiathèques de Ségrie-Fontaine et voyage sonore
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