Week-end « S’installer et pourquoi pas en collectif », El Capitan – maison partagée, Athis-Val-de-Rouvre
Week-end « S’installer et pourquoi pas en collectif », El Capitan – maison partagée, Athis-Val-de-Rouvre jeudi 7 mai 2026.
Week-end « S’installer et pourquoi pas en collectif » 7 – 10 mai El Capitan – maison partagée Orne
Prix libre sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T16:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00
El Capitan – maison partagée El Capitan, 45 le Vieux Lavoir, les Tourailles, Athis Val de Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/alterfixe/evenements/week-end-alterfixe-orne-7-10-mai-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « orne@alterfixe.fr »}]
Un week-end pour découvrir le bocage, ses fermes, et approfondir le sujet de l’installation agricole en collectif, avec d’autres porteur·euses de projet, des paysan·nes installé·es, et des habitant·es
À voir aussi à Athis-Val de Rouvre (Orne)
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