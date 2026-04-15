Tous les goûts sont dans la nature !, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Tous les goûts sont dans la nature ! Samedi 23 mai, 10h00 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

Gratuit. Chaussures de marche conseillées. Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Au gré des sentiers, sentez, dégustez et savourez les plantes sauvages ! Dès 10 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Au gré des sentiers, sentez, dégustez et savourez les plantes sauvages ! Dès 10 ans. dégustation atelier

Béatrice gillot