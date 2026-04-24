Atelier « Les sons des forêts », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

Atelier « Les sons des forêts » Mercredi 20 mai, 16h00 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Médiathèque Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]

Fabrication d’instruments de musique à partir d’objets de la nature puis bain sonore. A partir de 8 ans. Animé par Ségolène Duhamel, musicienne. Sur inscription