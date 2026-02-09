Sortie Tous les goûts sont dans la nature ! SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
2026-05-23
Au gré des sentiers, sentez, dégustez et savourez les plantes sauvages ! Dès 10 ans. .
SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
English : Sortie Tous les goûts sont dans la nature !
