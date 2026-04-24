Atelier « Musique en jeu(x) », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre
Atelier « Musique en jeu(x) », Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre mercredi 3 juin 2026.
Atelier « Musique en jeu(x) » Mercredi 3 juin, 15h00, 16h00 Médiathèque Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
À travers des jeux collectifs, le kit invite à expérimenter et à découvrir de la création sonore. Animé par Delphine, bénévole. Matériel ODIA prêté par la MDO. Sans connaissance musicale préalable.
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