« VILAIN LISERON », Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre
« VILAIN LISERON », Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 5 juin 2026.
« VILAIN LISERON » Vendredi 5 juin, 18h30 Lire et Flaner Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Lire et Flaner 61100 Segrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
lecture musicale et performance peinture. Avec NADINE LETONDEUR, JEAN-MICHEL THEBAULT et JP MANESSE-DUPONT
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