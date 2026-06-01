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« VILAIN LISERON », Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre

« VILAIN LISERON », Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Lire et Flaner

Adresse : 61100 Segrie-Fontaine

Ville : 61100 Athis-Val-de-Rouvre

Département : Orne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

« VILAIN LISERON » Vendredi 5 juin, 18h30 Lire et Flaner Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Lire et Flaner 61100 Segrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
lecture musicale et performance peinture. Avec NADINE LETONDEUR, JEAN-MICHEL THEBAULT et JP MANESSE-DUPONT

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