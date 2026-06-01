DU PINCEAU À LA PLUME, Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre
DU PINCEAU À LA PLUME, Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille, Athis-Val-de-Rouvre samedi 6 juin 2026.
DU PINCEAU À LA PLUME Samedi 6 juin, 12h30 Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Clos d’Ulysse, 61100 La Carneille 61100 La Carneille Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie
« DU PINCEAU À LA PLUME » portrait de GINE GUIBOUT. Auteur: J-P MANESSE-DUPONT Cocktails et dedicaces L’après-midi : Animations dans le jardin
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