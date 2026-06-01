Visite découverte : Accueil de camping cars et hébergement insolite, Valérie Vié, Athis-Val-de-Rouvre (61), Athis-Val-de-Rouvre

Visite découverte : Accueil de camping cars et hébergement insolite Jeudi 4 juin, 14h00 Valérie Vié, Athis-Val-de-Rouvre (61) Orne

Inscription obligatoire – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00

Vous envisagez d’accueillir des camping‑caristes sur votre ferme ?

Vous vous demandez quels aménagements sont nécessaires pour proposer une aire de stationnement ou une aire de services ?

Vous réfléchissez à diversifier votre activité avec un hébergement insolite ?

La ferme de Valérie Vié propose aujourd’hui une aire de stationnement, une aire de services opérationnelle, ainsi qu’un hébergement insolite en construction, qui ouvrira d’ici fin 2026. Cette visite‑découverte vous permettra de comprendre concrètement comment structurer une offre d’accueil pour voyageurs itinérants et comment articuler cette activité avec un hébergement atypique.

Au programme :

– Visite de l’aire de stationnement : capacité, accès, organisation de l’espace, circulation.

– Découverte de l’aire de services : vidanges, eau potable, électricité, signalétique, normes et points de vigilance.

– Présentation du projet de cabane insolite : conception, travaux, choix des matériaux, calendrier d’ouverture.

– Retour d’expérience sur les attentes des camping‑caristes, la gestion des flux, le niveau de fréquentation et la tarification.

– Échanges entre participants sur les différentes formes d’accueil itinérant et leur articulation avec d’autres activités agritouristiques.

Une occasion unique de comprendre les besoins réels des camping‑caristes, visualiser concrètement une aire de stationnement et de services fonctionnelle et s’inspirer d’un projet d’hébergement insolite en cours de construction pour diversifier son activité agricole.

Contact :

Doriane SÉNÉCAL – 07 60 59 30 93 (SMS privilégié)

doriane.senecal@normandie.chambagri.fr

Valérie Vié, Athis-Val-de-Rouvre (61) 600 Les Bois, 61430 Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/8MD4We9uLq »}]

Rendez-vous Jeudi 4 juin 2026 de 14h à 16h à Athis-Val de Rouvre (61)