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Fête de la musique Ségrie Fontaine Route de la Suisse Normande Athis-Val de Rouvre

Fête de la musique Ségrie Fontaine Route de la Suisse Normande Athis-Val de Rouvre mardi 9 juin 2026.

Lieu : Route de la Suisse Normande

Adresse : Association de Loisirs du Val de Rouvre

Ville : 61430 Athis-Val de Rouvre

Département : Orne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Athis-Val de Rouvre

Fête de la musique Ségrie Fontaine

Route de la Suisse Normande Association de Loisirs du Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 17:00:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Rendez-vous festif du mois de juin tant attendu ! Représentations publiques des élèves des activités de loisirs.
Scène ouverte pour les artistes amateurs.
Buvette et restauration sur place   .

Route de la Suisse Normande Association de Loisirs du Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 64 21 10 

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English : Fête de la musique Ségrie Fontaine

L’événement Fête de la musique Ségrie Fontaine Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo

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