VENTE EN DIRECT DU CHAMP, Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel, Athis-Val-de-Rouvre

VENTE EN DIRECT DU CHAMP 12 juin – 18 septembre Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel Orne

Possibilité de venir cueillir sur RDV. 16H – 18h30. Du vendredi 12

juin au vendredi 18 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel Le Hamel, 61100 Bréel Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 12 58 17 »}, {« type »: « email », « value »: « lesvergersdumuscardin@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.google.fr/maps/place/D229/@48.7782808 »}]

Vente de fraises et autres petits fruits en frais et en confitures, de miel et jus de fruits d’autres producteurs-trices locaux-ales