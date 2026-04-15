VENTE EN DIRECT DU CHAMP, Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel, Athis-Val-de-Rouvre
VENTE EN DIRECT DU CHAMP, Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel, Athis-Val-de-Rouvre vendredi 12 juin 2026.
VENTE EN DIRECT DU CHAMP 12 juin – 18 septembre Les vergers du muscardin, Le Hamel, 61100 Bréel Orne
Possibilité de venir cueillir sur RDV. 16H – 18h30. Du vendredi 12
juin au vendredi 18 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
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Vente de fraises et autres petits fruits en frais et en confitures, de miel et jus de fruits d’autres producteurs-trices locaux-ales
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